Gizli kalp tehdidine düzenli tarama şart!

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde erken ölümlerin en büyük nedenleri arasında yer almaya devam ediyor. Kardiyoloji
uzmanları, özellikle 40 yaşını aşmış kişilerin hiçbir belirti hissetmeseler bile her yıl düzenli olarak kalp taramasından geçmesi gerektiğini önemle vurguluyor. Erken teşhis hayat kurtarırken; lipid profili, HbA1c ve Hs-CRP gibi kan tahlilleri damar sağlığı ile gizli şekeri ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte EKG, efor testi ve ekokardiyografi (EKO) gibi kalp fonksiyon testleri, ritim bozuklukları ile kalp kası zayıflıklarını henüz klinik semptom göstermeden yakalayabiliyor. Uzmanlar, check-up yaptırmanın ani kalp krizlerini önlemede en etkili silah olduğunu belirtiyor.
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Mete Efendioğlu - Editör