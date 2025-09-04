Haberler Yaşam Haberleri Gmail çöktü mü, neden açılmıyor, düzeldi mi? 4 Eylül Gmail erişim sorunuyla gündemde!
Giriş Tarihi: 4.9.2025 11:04

Gmail çöktü mü, neden açılmıyor, düzeldi mi? 4 Eylül Gmail erişim sorunuyla gündemde!

Sabah saatlerinden itibaren Gmail'e erişim sağlayamayan kullanıcılar, karşılaştıkları sorunu sosyal medya platformlarında paylaştı ve konu hızla popüler hale geldi. "Gmail çöktü mü?" sorusu X'te en çok tartışılan konular arasında yer alırken, kullanıcılar "Gmail hata" problemiyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, yaşanan sorunun ne kadar süreceği konusunda bilgi edinmek istiyor.Peki, Gmail çöktü mü? İşte detaylar

Gmail çöktü mü, neden açılmıyor, düzeldi mi? 4 Eylül Gmail erişim sorunuyla gündemde!

Dünyanın önde gelen elektronik posta servislerinden biri olan Gmail'de erişim problemi yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, hesaplarına giriş yapamadıklarını sosyal medyada paylaştı. "Gmail çöktü mü?" sorusu kısa sürede X gibi platformlarda trend haline geldi. "Gmail hata" sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar sorunun kaynağını öğrenmeye çalışıyor.Peki, Gmail çöktü mü?

GMAİL ERİŞİM PROBLEMİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren yaşadıkları giriş sorununu sosyal medyada paylaşarak durumu gündeme taşıdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

GMAİL DÜZELDİ Mİ?

Kullanıcılar tarafından elektronik posta uygulamasında yaşanan erişim problemlerinin düzeldiği bildiriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gmail çöktü mü, neden açılmıyor, düzeldi mi? 4 Eylül Gmail erişim sorunuyla gündemde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz