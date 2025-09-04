Gmail çöktü mü, neden açılmıyor, düzeldi mi? 4 Eylül Gmail erişim sorunuyla gündemde!

Dünyanın önde gelen elektronik posta servislerinden biri olan Gmail'de erişim problemi yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, hesaplarına giriş yapamadıklarını sosyal medyada paylaştı. "Gmail çöktü mü?" sorusu kısa sürede X gibi platformlarda trend haline geldi. "Gmail hata" sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar sorunun kaynağını öğrenmeye çalışıyor.Peki, Gmail çöktü mü?
Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren yaşadıkları giriş sorununu sosyal medyada paylaşarak durumu gündeme taşıdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.