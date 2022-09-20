Gmail Hesap Silme - Google Gmail Hesap Silme (Kapatma) Nasıl Yapılır, Kaç Gün Sürer?

Gmail dünyada en çok kullanılan iletişim araçları arasındadır. Kullanıcının talepleri ve kişisel tercihi göz önünde bulundurularak Gmail hesap silme işlemine ihtiyaç duyulabilir. Bu işlem için de Gmail hesap silme nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılmalıdır. Ayrıca Gmail hesap silme kaç gün sürer araştırması ile kaç gün sonra hesabın kapanacağı öğrenilebilir. Gmail hesap silme link imkânları ve hesap silme ile ilgili diğer detaylar yazımızın devamında.

Gmail Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

Gmail hesabınızı kapatmaya karar verdiyseniz çok hızlı ve kolay şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat interneti aktif olarak kullanıyorsanız, hesap silme işlemi sonunda bazı internet hizmetlerini kullanmakta sorun yaşayabilirsiniz. Bu nedenle Gmail hesabınızı silmeden önce işlemin dezavantajlarını düşünmeniz menfaatinize olacaktır. Aşağıdaki adımları takip ederek Gmail hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Google hesabınıza giderek otum açın.

Hesabınıza erişim sağlayarak Gmail ekranına gelin.

Gmail ana ekrandan "gizlilik ve kişiselleştirme" bölümünün alt kısmında bulunan alandaki "verilerinizi ve kişiselleştirmeyi yönetin" sekmesine tıklayın.

"Veri ve kişiselleştirme" sekmesinden "bir hizmeti veya hesabınızı silin" seçeneğine gelerek gerekli adımları takip edin.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra Gmail silme işlemi için karşınıza onay ekranı çıkacaktır.

Silme talebinin işleme alınması için sistem, şifrenizi tekrar girmenizi isteyecektir. Şifrenizi girdikten sonra hesap silme işlemi tamamlanacaktır.

Telefondan Gmail Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlar, bilgisayarla yapılan hemen hemen tüm işlemlerin yapılmasını sağlayan cihazlardır. Bu kapsamda, Gmail gibi iletişime dayalı sistemlerin kullanımı çok kolay bir hal almıştır. Hatta birçok uygulamaya erişim sağlamak için Gmail hesabıyla oturum açmanız gerekir. Birçok telefonun işletim sisteminde, telefon açılırken dahi hesabınızın açılması istenir. Telefonunuzdan da Gmail hesabınızı silme işlemini yapabilirsiniz.

Telefon ya da tabletinizde yer alan Gmail uygulamasını açın.

Sağ üst kısımda bulunan profil resmine tıklayarak menüye ulaşın.

Menü bölümünden "bu cihazdaki hesapları yönet" seçeneğine dokunun ve hesabınızı seçin.

Bu pencerenin alt bölümünde yer alan "hesabı kaldır" seçeneğine tıklayarak hesabın telefondan kaldırılmasını sağlayın.

Hesabın tamamen kapatılması 2 iş günü içinde tamamlanır.

Gmail hesabınızı kaldırmak, hesabınız ile kullandığınız uygulamaların da silinmesini sağlar. Bunun yanında hesabınızla yaptığınız Google ayarlarının da sıfırlanması söz konusu olacaktır. Sayılan dezavantajları göz önünde bulundurarak Gmail silme işlemini yapmanız menfaatinize olacaktır.