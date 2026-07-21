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Giriş Tarihi: 21.07.2026

Göçer aileler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Göçer aileler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde, dün saat 19.30 sularında Siirt'ten gelerek hayvanlarını otlatan akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada av tüfeğiyle yaralanan A.A. ile başlarına taş isabet etmesi sonucu yaralanan F.A. ve F.A, hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde ailelerin çadırlarının bulunduğu bölgeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandan silah sesi gelmesi üzerine güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede ormanlık alanda hayvanlarını otlatan Y.A. av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Firari K.A. ise ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BİTLİS

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Göçer aileler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
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