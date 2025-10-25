Göçmen botu faciası 17 ölü

Muğla'da önceki gece saat 01.06'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda, Bodrum Ada Burnu sahilindeki kayalık bölgede bir kişinin yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bu ihbar üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (DEGAK) sevk edildi. Ekipler, kayalıklarda yardım bekleyen bir düzensiz göçmeni kurtardı. Afgan uyruklu düzensiz göçmen, ilk ifadesinde, Bitez sahilinden 18 kişiyle denize açıldıkları lastik botun 10 dakika sonra su alarak battığını, yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını söyledi.

SEFERBER OLUNDU

Bunun üzerine ekipler arama kurtarma çalışmalarına başlarken, bölgeye takviye olarak bir Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter daha sevk edildi. Yüzerek Çelebi Adası'na çıkan bir düzensiz göçmeni de kurtaran ekipler, biri kaçakçı 17 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu düşünülen 2 düzensiz göçmen ise 4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik özel dalış timi ve bir helikopterle aranıyor.