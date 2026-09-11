Göçmen kaçakçılarına geçit yok! 18 ilde 52 organizatör yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 18 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ağrı, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timleriyle karadan çalışma yürütüldü.

131 ARAÇ VE 20 BOT İLE BOT ROBOTU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 52 şüpheliden 43'ü tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Bunun yanı sıra operasyonlarda 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonların sürdürüleceği bildirildi.