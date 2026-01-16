Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon: 81 araç, 6 adet bot ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komandolarımızın desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 81 adet araç, 6 adet bot ele geçirildi. 155 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı, 50'si tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir"