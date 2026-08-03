Göçmen kaçakçılığına geçit yok! 31 ilde 33 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 31 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirildi.

33 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muş, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 33 organizatör yakalandı.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

JİHA DESTEĞİYLE OPERASYON

Operasyonlarda Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) havadan görev alırken, İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı asayiş, otoyol ve komando timleri de karadan operasyonlara katıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirildi.