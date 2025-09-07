Göçmen taşıyan sürat botu sahil güvenlik botuna çarptı! 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Ayvalık ilçesi Badavut Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenle mücadele çalışmaları kapsamında, devriye gezen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı bota, içinde bir organizatör ve 34 göçmenin bulunduğu karinalı sürat botu çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle göçmen taşıyan botta bulunan 35 kişi denize düştü. Bölgede hemen başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 29 kişi kurtarılırken, 5 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Denizde kaybolan 1 kişiyi ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KAÇAK GÖÇMEN BOTUNDA FETÖCÜLER Mİ VARDI?

Ayvalık açıklarında yaşanan olayla ilgili olarak FETÖ iddiaları gündeme geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin, FETÖ iktisatlı kişilerin deniz yoluyla ülkeyi terk edeceğine yönelik bir istihbaratı değerlendirdikleri ileri sürüldü. Kazanın da başlatılan bu takip sırasında yaşandığı iddia edildi.