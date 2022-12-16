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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Göçmenleri Atina diye Edirne’ye bırakmışlar

Fırat KESKİNKILIÇ
Göçmenleri Atina diye Edirne’ye bırakmışlar
1980 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı 'Banker Bilo' isimli film Edirne'de gerçek oldu. Göçmen kaçakçıları Tekirdağ'ın Çerkezköy, Atina'ya götürme vaadiyle kişi başı 4 bin Euro karşılığında 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile anlaştı. Ardından göçmen kaçakçıları, gece yarısı düzensiz göçmenleri Yunanistan'ın başkenti Atina diyerek, Edirne'deki Meriç Nehri kenarında bıraktı. Gözaltına alınan B.K. ve A.H.Ç. "Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. M.E.Z. serbest kaldı.

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Göçmenleri Atina diye Edirne’ye bırakmışlar
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