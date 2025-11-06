Göçükte çalışmalar yeniden durduruldu

Bu sabah saatlerinde göçük altında kalan kamyon şoförüne ulaşmak için seferber olan ekipler, artan risk nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldı. Ordu Valisi Muammer Erol, sabah saatlerinde olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Riskli bir şekilde çalışmalar devam ediyordu. Kontrollü olarak şu an için durdurduk. Kamyon şoförüne bir an önce ulaşmak istiyoruz. Burada ciddi anlamda emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

YENİ EVLENDİĞİ VE EŞİNİN HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Korgan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Burak Kilci'nin henüz 5 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu bilgisi paylaşıldı. Genç operatörden gelen acı haber ailesini ve tüm Ordu'yu derinden etkiledi. Kilci'nin cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

AHMET ŞAHİN'E ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçükte toprak altında kalan bir diğer kişi, Fatsa Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki kamyon şoförü Ahmet Şahin için çalışmalar sürüyor.