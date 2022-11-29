Haberler Yaşam Haberleri God Of War Ragnarok Sistem Gereksinimleri - God Of War Ragnarok Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:04 Son Güncelleme: 29.11.2022 15:04

God Of War Ragnarok Sistem Gereksinimleri - God Of War Ragnarok Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Oyun konsolları ile oyun oynamayı sevenler, God Of War Ragnarok sistem gereksinimleri ile ilgili ayrıntıları öğrenmelidir. God Of War Ragnarok PC kaldırır mı sorusunun cevabı, hız ve hafıza bakımından önemlidir. Son zamanların en başarılı PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarından olan God Of War Ragnarok kaç GB ram istiyor diye soran oyuncular vardır. Oyun hızı için önemli olan God Of War Ragnarok kaç fps 'dir? God Of War kaç GB'dir?

God Of War Ragnarok Sistem Gereksinimleri - God Of War Ragnarok Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Viking konulu oyunlardan God Of War Ragnarok sistem gereksinimleri, PC'de oynayacak olanların araştırdığı konulardandır. Oyunun GB'ı, hız kesmeden oynamayı etkiler ve oyuncular God Of War Ragnarok PC kaldırır mı diye sorar. Duraksamadan oynanabilmesi için God Of War Ragnarok kaç GB ram istiyor sorusuna yanıt aranması gerekir. Aynı şekilde, God Of War Ragnarok kaç fps sorusu da oyuncular için ilgi çekici bir noktadır. Çünkü hızı belirleyen etkenlerdendir. Peki God Of War için neler gerekir?

God Of War Ragnarok Sistem Gereksinimleri Neler?

God Of War: Ragnarök, ilk olarak 2005 yılında Sony Santa Monica tarafından piyasaya sürülmüş olan God Of War'ın yeni bir versiyonudur. 2022'in en heyecan ve merakla beklenen konsol oyunlarından biridir. Oyun konsolları ile halihazırda oynanan God Of War: Ragnarök'un aylar önce PC sürümüne geçeceğini açıklaması, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaşatmıştır. PlayStation'ın dünya çapındaki en ünlü oyunları arasındadır ve 120 FPS'ye kadar çıkabilir kapasiteye sahiptir.

İskandinav Mitolojisi ile şekillenen teması, savaş ve mücadele oyunlarını sevenleri ekrana kilitleyecek niteliktedir. Aksiyon ve macera dolu bu oyunda olayların yaşandığı yer Norveç'tir. Ana karakterler Kratos ve oğlu Atreus'tur. Mitolojik İskandinav tanrılarının çekişmelerini ve ölümlerini konu alır. Önceki hikayede Kratos, Thor'un kardeşi olan Baldur'u öldürmüş ve bu gelişmeye öfkelenen Freya'nın sinirlenmesine neden olmuştur. Bunu üzerine Thor, Kratos'un evine gizlice girerek hiçbir şeyin bitmediğinin ve devam edeceğinin mesajını vermiştir. God Of War: Ragnarök'ta bu mücadelenin devamı niteliğindedir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB DDR

Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X (4 GB)

Depolama: 70 GB HDD

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)

İşlemci: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 2400 G

RAM: 8 GB DDR

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ya da AMD RX 570 (4 GB)

Depolama: 70 GB SSD

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God Of War Ragnarok Sistem Gereksinimleri - God Of War Ragnarok Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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