Göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayet şüphelisi eşinin çelişkili ifadeleri kan dondurdu: İzleri gizlemek için…

PARMAK İZİNİN TEMİZLENMİŞ OLMASI ŞÜPHE UYANDIRDI

Olay yerine gelen yakınlarından ise silahı bulmalarını istemişti. İlerleyen süreçte Ş.S.K.'nın şüpheli ifadeleri, olayın hemen ardından silahın üzerindeki parmak izlerinin temizlenmiş olması, Ş.S.K.'nın elinde barut izlerine rastlanılması cinayet şüphelisi olarak yargılanmasına neden oldu.Davanın 2. duruşması Zile 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, cinayet şüphelisi olarak yargılanan maktulün eşi Ş.S.K. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

"KARDEŞİM İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"



Tutuksuz yargılanan sanık Ş.S.K., önceki savunmalarını yineleyerek suç isnadını kabul etmedi. Duruşmada tanık ve müşteki sıfatıyla ifade veren maktulün ağabeyi M.K., sanığın olay sonrası tavırlarının şüphe uyandırdığını belirterek, "Eşini öldürmekle suçlanan bir kişinin normal davranmayacağını söylediklerinde bile son derece soğukkanlı ve sakindi. Kardeşim çevresi tarafından sevilen, hayat dolu bir insandı. İntihar edecek biri değildi" dedi.