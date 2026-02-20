Göğüs estetiği kâbusa döndü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir klinikte geçtiğimiz aylarda göğüs estetiği yaptıran kadının hayatı altüst oldu. İddiaya göre 39 yaşındaki Özlem F., 360 liposuction, göğüs dikleştirme ve karın germe operasyonları için Beşiktaş'taki kliniğin sahibi Dr. Ulvi H. (31) ile anlaştı. Ancak operasyon sonrası karın bölgesinde şiddetli ağrı, şişlik ve akıntı oluştuğunu öne süren Özlem F., dikişlerin özensiz ve şekilsiz olduğunu, göğüslerde ise belirgin izler meydana geldiğini iddia etti. Yaklaşık 10 gün sonra kliniğe tekrar gittiğini belirten mağdur kadın, doktorun hastane ortamı dışında muayene odasında lokal anestezi ile müdahale teklifini, korktuğu ve enfeksiyon riski olduğu için kabul etmediğini söyledi. 240 bin TL ödeme yaptığını ileri sürerek ilgili klinik ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!