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Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:18 Son Güncelleme: 29.6.2022 10:18

Gökçeada Nerede? Gökçeada Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Gökçeada Nerede? Gökçeada Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin tatil amaçlı gezilip görülebilecek pek çok alan bulunuyor. Bunlardan biri de Gökçeada olarak biliniyor. Eşsiz manzarası ile özellikle doğal yaşamdan hoşlanan kişilerin tercihi oluyor. Yüzölçümü bakımından ülkenin en büyük adası olan Gökçeada’da gezilip görülebilecek pek çok alan bulunuyor. Sakinliği ile tatilcilerin gözdesi olan Gökçeada nerede sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Gökçeada nereye bağlı ya da hangi ilde, nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Ödüllü plajları ile dikkat çeken Gökçeada, çok kültürlü bir yapıya sahip. Coğrafi güzellikleriyle her daim ilgi çeken ada, özellikle yazın yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye'de nadir olarak bulunan "Cittasalow" yani Türkçe anlamı ile "Sakin Şehir" unvanına sahip olan Gökçeada nerede diye pek çok insan tarafından merak ediliyor. Gökçeada nereye bağlı diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Gökçeada hangi ilde ve nasıl gidilir gibi soruların yanıtı, yazımızın devamında sizinle.

Gökçeada Nerede?

Eskiden İmroz olarak adlandırılan Gökçeada, Kuzey Ege'de yer alan 2 Türk adasından biri olarak biliniyor. Doğal güzellikleri, ödüllü plajları ile dikkat çekmesinden dolayı Gökçeada nereye bağlı diye merak ediliyor.

Hangi ilde olduğu merak edilen ada, Türkiye'nin en batısında yer alıyor. Aynı zamanda Çanakkale iline bağlı olarak biliniyor. Çanakkale'nin 12 ilçesinden biri olan ada, şehir merkezinin kuzeybatısında yer alıyor. Önceleri uçak ile ulaşım imkanı bulunsa da, günümüzde sadece feribot seferleri ile Gökçeada'ya gidilebiliyor.

Gökçeada'da yer alan köyleri ziyaret edebilir, eşsiz plajlarda yüzebilir ve dilerseniz kamp yapabilirsiniz. Tuz Gölü, Sualtı Milli Parkı, Peynir Kayalıkları, Gökçeada koyları; adanın doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Gökçeada'nın en popüler plajları arasında ise Yuvalı Plajı, Gizli Limana, Marmaros, Kuzu Limanı, Laz Koyu gibi koy ve plajlar bulunuyor.

Gökçeada'ya Nasıl Gidilir?

Gökçeada'ya nasıl gidilir sorusunun yanıtı da oldukça basit. Adaya gitmek için öncelikle Çanakkale şehir merkezi dışındaki Kabatepe'ye gitmeniz gerekiyor. Kabatepe'den hareket eden feribotlar ile Kuzu Liman'ına varabilirsiniz. Burada ise adanın iç merkezine ulaşmak için minibüs kullanmanız gerekiyor. Gökçeada içerisinde keşfedilmesi gereken pek çok köy bulunuyor. Özel araç ya da taksi kullanarak bu köyleri keyifle gezebilirsiniz.

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Gökçeada Nerede? Gökçeada Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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