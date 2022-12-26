Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve oyuncuları!

Gökdelen filmi, 26 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2018 yılı yapımı aksiyon ve gerilim türündeki filmde, Eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideri olan Will Sawyer, gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmeye başlar. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Peki, Gökdelen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar.
GÖKDELEN FİLMİ KONUSU
Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.