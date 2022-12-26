Haberler Yaşam Haberleri Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 26.12.2022 14:07

Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve oyuncuları!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Rawson Marshall Thurber'in üstlendiği Gökdelen filmi, bu akşam Kanal D ekranlarına geliyor. Orijinal adı ''Skyscraper'' olan 2018 yılı yapımı Gökdelen filmi, saat 20.00'da sinemaseverlerle buluşacak. Filmi yayın akşında gören izleyiciler, Gökdelen filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen tüm detaylar.

Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve oyuncuları!

Gökdelen filmi, 26 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2018 yılı yapımı aksiyon ve gerilim türündeki filmde, Eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideri olan Will Sawyer, gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmeye başlar. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Peki, Gökdelen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson

Neve Campbell

Chin Han

Roland Moler

Noah Taylor

Byron Mann

Pablo Schreiber

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Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve oyuncuları!
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