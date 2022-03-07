Göklerdeki istikbali gözlerinde taşıyorlar

EGM Havacılık Dairesi Başkanlığının açtığı pilotaj sınavında başarılı olan Erol, Melek ve Karabulut, gerekli eğitimleri aldıktan sonra pilot olarak görev yapmaya başladı. Böylece 1981'de kurulan kurumda ilk kez kadın pilotlar, helikopter kokpitine oturdu. Türk Emniyet Teşkilatı tarihine geçen 3 kadın pilot, polisin en zorlu operasyonlarında görev alırken Türk kadınını gökyüzünde en iyi şekilde temsil ediyor. İşte gökyüzünün kadın pilotları:

"KARNIMDA KELEBEKLER UÇUŞUYORDU"

Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu Ebru Melek, hayallerinin peşinden koştu. Melek, "Çocuk yaşta bana sorduklarında bana gülerler diye pilot olacağım demekten korkuyordum. İçimde uhde olarak kaldı. Babam yurtdışından kardeşime oynaması için kumandalı helikopter getirdi. Kardeşimde evde helikopteri uçuruyordu. Kardeşimin elinden alıp daha çok ben uçuruyordum. Şimdi kardeşime helikopteri yüzünden pilot olduğumu söylüyorum" dedi. İlk uçuş deneyimini anlatan Melek, "İlk uçuş her pilot için özeldir. Tek başına kimse olmadan yerden havalandığımda karnımda kelebekler uçuşuyordu. Çok büyük bir hazdı" dedi.

"KADINLAR HAYALLERİNDEN VAZGEÇMESİN"

Türk kadınının isterse her şeyi başarabileceğini isteklerinden asla vazgeçmemelerini belirten Ebru Melek, "Bir kadın istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben kadınım yapamam duygusuna kapılmamalı. Ben erkeklerle aynı sınav ve aynı aşamalardan geçerek pilot oldum. O yüzden imkansız diye hiçbir şey yok. Türk kadını isterse daha fazlasını ve en iyisini yapar. Bizleri görüp ben pilot olacağım diyen çok kız kardeşlerimiz var. Hayallerinden asla vazgeçmesinler. Helikopterde taşıdığım arkadaşlarımın canı bana emanet. Türk Emniyet Teşkilatının havadaki gücüyüz. Karada gerçekleşen operasyonlarda onların havadaki gözüyüz. Halkın huzur ve refahı için ne gerekiyorsa en iyi şekilde yapmak zorundayız."



İLK KADIN TAARRUZ HELİKOPTER PİLOTU

Havacılık Daire Başkanlığı, geçen yıl envanterine dahil ederek gücüne güç kattığı Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı. Pilot Komiser Özge Karabulut, Atak'ın helikopterinin kokpitine oturmayı hak etmesiyle birlikte Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti. Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamlayan Karabulut, 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görevini başarıyla devam ettiriyor. Karabulut, "2017'de üniversite biter bitmez polis olmaya karar verdim ve sınavına girdim. Çocukluğumda evimizin yakınlarında helikopterler geçerdi. Ben de kıpırdamadan onları izlerdim ve selam verirdim. Çocukken hayalimde pilot olma isteği vardı. Türk kadını isterse her şeyin üstesinden gelir. Onlara yeter ki inansınlar." dedi.



ATAK İLE TÜRK SEMALARINDA UÇMAKTAN GURUR DUYUYORUM



İlk uçuş deneyimini aktaran Özge Karabulut, "Keşif, gözetleme helikopteri Bell 429'da ilk intibak aşamasını bitirdim. İlk kez helikoptere binmiştim. Çok heyecanlı ve keyifliydi. Hareketli bir uçuştu. Türk Polis Teşkilatı, dünyada taarruz helikopterine sahip tek polis teşkilatı oldu. Atak gibi son teknolojiye üretilmiş bir helikopterle Türk semalarında görev yaptığım için çok gurur duyuyorum. Asayiş, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında polis arkadaşlarımızın karada gerçekleştirdiği operasyonlarda bizde hava da onların gözü oluyoruz." dedi.