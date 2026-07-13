Göksu’dan esnafa ‘ay yıldızlı’ 15 Temmuz daveti

Esenler Belediyesi FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde " Esenler Vatanına Sahip Çıkar" sloganıyla anlamlı programlar düzenliyor. Bu kapsamında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu mehter takımı eşliğinde ilçe esnafını ziyaret etti. Başkan Göksu, Esenler Davutpaşa Caddesi ve Dörtyol Meydanı'nda esnafla selamlaşarak Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini dağıttı. Esnafın astığı Türk bayraklarıyla Esenler'in dört bir yanı kırmızı beyaza büründü. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte milli birlik ve beraberlik mesajları paylaşılarak Esenler'de 15 Temmuz ruhu yeniden canlandırıldı.

EN FAZLA ŞEHİT VEREN İLÇELERDEN BİRİYİZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz; şehitlerimizi rahmetle andığımız, bir milletin kahramanlığını ve direnişinin ne anlama geldiğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gecedir. O gece milletle devletin aynı ideal etrafında kenetlendiğinde her türlü belanın nasıl bertaraf edilebileceğini tüm dünya görmüştür.15 Temmuz'da en fazla şehit veren ilçelerden biriyiz. Aziz şehitlerimizi, bize emanet bıraktıkları değerlerle birlikte asla unutmamak; onların hatırasını ve emanetini nesilden nesile yaşatmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla, Kaymakamımızın öncülüğünde tüm kurumlarımızın katılımıyla 15 Temmuz akşamı 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir araya geleceğiz. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta, 253 şehidimizi temsilen hazırlanan 253 metrekarelik Türk bayrağımızla 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle birlikte yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüş, 15 Temmuz ruhunu ve o gece ortaya konulan direnişi yeniden hatırlamanın; aynı zamanda şehitlerimizin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağımızı göstermenin yürüyüşü olacaktır. Tüm Esenlerli hemşehrilerimizi bu anlamlı yürüyüşe davet ediyorum."

BAYRAĞIMIZDAN VAZGEÇMEYİŞİMİZİN HAYKIRIŞI

Etkinlikte konuşan Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ise "Aziz milletimiz tarih boyunca varlığını, birliğini, bağımsızlığını istiklalini muhafaza etmek için birçok destan yazmıştır. Bunların en sonuncusu 15 Temmuz'da bütün dünyaya biz bu coğrafyada bağımsızlığımızdan, varlığımızdan, birliğimizden ezanımızdan ve asla bayrağımızdan vazgeçmeyeceğimizin haykırışı olmuştur. Daha önce hain örgütün işgal ettiği caddede zafer bizim, demokrasi bizim sloganıyla yürüyeceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör