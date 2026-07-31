Gökyüzü masala döndü! Kapadokya’da balonlar renk cümbüşü oluşturdu

Festivalin ilk gününde Göreme Uçuş Sahası'ndan peş peşe havalanan birbirinden farklı tasarımlara sahip sıcak hava balonları, Kapadokya'nın büyüleyici manzarasıyla buluşunca ortaya hayranlık uyandıran görüntüler çıktı. Yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirirken, gökyüzü rengârenk balonlarla adeta açık hava sahnesine dönüştü.

Festival coşkusu gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde Paşabağları Ören Yeri'nde gerçekleştirilecek ışık gösterileri ve etkinlikler de ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'nın dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonlarından biri olduğunu belirterek festivalin bölgenin uluslararası tanıtımına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Kapadokya'da bugün itibarıyla 30 ruhsatlı işletme, 359 sıcak hava balonu ve 57'si kadın olmak üzere toplam 409 pilotun faaliyet gösterdiğini belirten Vali Kök, meteorolojik koşullara bağlı olarak bölgede yılda ortalama 224 gün uçuş yapılabildiğini ifade etti. Vali Kök, 2026 yılında bugüne kadar gerçekleştirilen 111 uçuş gününde 314 bin 187 ziyaretçinin sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu belirterek, bu rakamların bölgenin sürdürülebilir turizm gücünü ve uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu yıl 13 firmanın katılımıyla düzenlenen festivalde, 35 özel figürlü sıcak hava balonu gökyüzünde gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Uluslararası katılımın her geçen yıl arttığını ifade eden Kök, BalonFest Kapadokya'nın dünya turizmindeki marka değerini güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.