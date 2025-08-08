Gökyüzünde görsel şölen

Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu yıl da dopdolu etkinlik programıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Uluslararası Balon Festivali, 7-10 Ağustos tarihleri arasında Kapadokya gökyüzünü adeta bir renk cümbüşüne çevirdi.Etkinlik kapsamında 27 farklı ülkeden gelen toplam 38 sıcak hava balonu, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanarak Kapadokya'nın büyüleyici doğasıyla buluştu. Farklı figür ve şekillerde tasarlanan balonlar, peribacaları ve tarihi kaya oluşumları üzerinde süzülerek izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen yaşattı. Yüzlerce yerli ve yabancı turist bu eşsiz atmosferi büyük bir hayranlıkla izledi.Nevşehir Valisi Ali Fidan, festival alanında yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın balon turizmi açısından dünyada önemli bir konumda olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: "Bugün 27 ülkeden gelen 38 özel tasarım balonla semalarımız renklendi. 2024 yılı itibarıyla bölgemizde yapılan balon uçuşları hem sefer hem de yolcu sayısı bakımından rekor kırdı."