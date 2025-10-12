Gökyüzünün âşıkları geleceğe kanatlanıyor

Son yıllarda havacılık sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte pilotluk, en çok rağbet gören mesleklerden biri hâline geldi. Bu durum, Türkiye'de pilotaj bölümlerine olan ilgiyi de her geçen yıl artırıyor. KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 2019'da açılan Pilotaj Bölümü, Türkiye'de havacılık sektörünün gelişimine önemli katkı sağlıyor. Kendi hava parkı, filosu, teknik bakım altyapısı ve deneyimli uçuş eğitmenleri ile öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim imkânı sunan bölüm, ülkemizin pilot ihtiyacını karşılayacak nitelikli pilotlar yetiştiriyor.

'GÖKYÜZÜNÜ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ

Hatay'dan gelen Selin Gülü (21) ise, "İki yıl bu mesleği araştırdım ve sonunda 'ben bu işi yapabilirim' dedim. Diğer kadınlara da örnek olmak istiyorum" derken, Uçuş Öğretmeni Emre Yasdıman "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sınav merkezlerinde 9 dersten sınavlarını tamamlayan öğrenciler, uçak eğitimlerine başlıyor" dedi.