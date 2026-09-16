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Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:21

Gölbaşı’nda fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir şapka fabrikasında çalışan yaklaşık 20 kişi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

İLKER ŞAHİN İLKER ŞAHİN
Gölbaşı’nda fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 kişi hastaneye kaldırıldı
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Fabrikada yemek yedikten bir süre sonra bazı çalışanlarda rahatsızlık belirtileri görülmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Rahatsızlanan çalışanların bir kısmının kendi imkânlarıyla, bir kısmının ise sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaklaşık 20 kişinin sağlık durumlarının kontrol altına alınması amacıyla tedavi ve müşahede işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken, çalışanların rahatsızlanmasına yedikleri yemekten kaynaklanan gıda zehirlenmesinin neden olup olmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

#ADIYAMAN

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Gölbaşı’nda fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 kişi hastaneye kaldırıldı
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