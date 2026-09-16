Gölbaşı’nda fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada yemek yedikten bir süre sonra bazı çalışanlarda rahatsızlık belirtileri görülmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Rahatsızlanan çalışanların bir kısmının kendi imkânlarıyla, bir kısmının ise sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaklaşık 20 kişinin sağlık durumlarının kontrol altına alınması amacıyla tedavi ve müşahede işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken, çalışanların rahatsızlanmasına yedikleri yemekten kaynaklanan gıda zehirlenmesinin neden olup olmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.