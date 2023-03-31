Gölbaşı’nda kaç bina yıkılacak? Vali Hatipoğlu rakamları açıkladı

51 gün boyunca deprem bölgesinden ayrılmayan yaraları sarmak için Adıyaman Gölbaşı'nda görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kısa süreliğine döndüğü Tokat'ta makamında Tokat'ın yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Vali Hatipoğlu, Gölbaşı'nda son durumu aktardı.

GÖLBAŞI TOKAT ÇARŞISI'NDA İKİNCİ ETAP İÇİN ÇALIŞILIYOR

Tokat Çarşısı özelinde bağışlar devam ediyor mu? Sorusunu Gölbaşı'nın konumu itibariyle Adıyaman yol ayrımında Malatya-Maraş hem karayolu hem de demir yolunun kesiştiği bir yerde güzergah üzerinde olduğunu hatırlatarak cevaplayan Vali Numan Hatipoğlu, bu sebeple depremden sonra bu güzergahtaki ticari aksın küçük esnafın çok fazla etkilendiğini belirtti. Hatipoğlu, "Biz de burada esnafla ilgili olarak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla esnaf çarşısıyla ilgili olarak çalışmaya başladık. İlk etabını kurduk. Muhtemelen görüntülerini de gördünüz. şimdi oraya pergola da yapacağız. Pergolenin üzerinden geçireceğiz bir Tokat yazmamızı. İlk etapta 27 dükkanı açtık. Ama hedefimiz Kahramanmaraş- Malatya yolunun üç dört kilometrelik bir kesimi orada daha fazla esnafımız var. Şimdi ikinci etabı için şu anda benim yerime orada bulunan Artvin Valimiz biraz önce de görüştük kendisiyle takip ediyor. Ben de gelecek hafta itibariyle tekrar dönüp başlayacağım. Hedefimiz ilk etapta 200 sonrasında da 300 konteynerı esnafımızla orada hizmet edebilir hale getirmek. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bağışlarımız devam ediyor" dedi.

DEPREM YARALARINI KURULAN GÖNÜL BAĞI SARIYOR

Depremin ardından Tokat'tan Adıyaman'a Gölbaşı'na adeta yardım koridoru kuruldu. Bu beraberinde derin bir gönül bağını getirdi. Öyleki Gölbaşı ile Tokat Kardeş şehir oldu. Bu gönül bağıyla ilgili duygularını ifade eden Vali Numan Hatipoğlu, "Önce teşekkür ediyorum tekrar hayırseverlerimizden. Tokat hatırasını devam ettirme hususunda farklı bazı düşüncelerimiz var. Şekillendiğinde de gerçekten güzel işleri birlikte yapmış olacağız. Bu arada tabii orada nasıl bir gönül bağı oluştuğunu geçenlerde bir öğretmenimiz anlattı. Oraya gelen öğretmenimiz. Bir gün buradan geçersiniz yolunuz düşer düşmez uğramak istersiniz, kalmak zorunda kalırsanız sadece biz Tokatlıyız deyin. Şimdi bu gerçekten çok müthiş bir his. bu bağı oluşturabilmiş olmak apayrı bir güzellik. Çünkü ancak deprem yaralarını bu tarz bağlar sarıyor. Orada bu oluştu. Gölbaşı'nda bu oluştu. Şükürler olsun. Gerçekten de buna aracılık etmiş olmak ve böyle zor bir zamanda görev alıyor olmak da ayrı bir onurdur" diye konuştu.

KÖYLERDE VERDİĞİMİZ KONTEYNER SAYISI 120'YE YAKLAŞTI

Gölbaşı'nda depremzede vatandaşların konaklamasıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Vali Hatipoğlu, "Ağır hasarlı binalarımız var. Hafif hasarlı dahi olsa vatandaşlar şu an itibariyle büyük bir kısmı endişeden dolayı girmiyor. Gece çadırda kalıyor. Biz hem çadır alanları hem konteyner kent alanı oluşturmayla ilgili gerçekten büyük bir gayret sarf ettik. Şu anda yaklaşık 300'e yakın aile konteynerlerde kalıyor. Evinde kalan bir grubumuz da var. Yani muhakkak hem köylerde hem de ilçe merkezinde TOKİ konutları ki yer tespitini zamanında ben yapmıştım orada 2002 ve 2003 yılında. evet. Orası sapasağlam. Yine o bölgede sağlam olan yerler var. Vatandaşlarda kalıyorlar ama yine de bahçesinde çadır istiyor veya evinin önünde bir çadır istiyor. Biz de oraları daha düzgün hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda 2 bin diye planladık biz merkezde. Köylerimizde de yine konteyner veriyoruz. Şu anda 120'ye yaklaştı köylere verdiğimiz konteyner. Orada öncelik sıralamamız var. Ağır hasarlı veya yıkılmış durumda olanlardan, kronik hastalar, hamile kadınlarımız, yeni doğmuş veya altı yaşına kadar çocuğu olanlar, şehit ailelerimiz gibi. Onları öncelikle hemen yerleştiriyoruz. Köylerde de aynı durumda olanlara hemen konteyner göndermeye başladık" diye konuştu.

GÖLBAŞI'NDA YIKILMASI GEREKEN BİNALARIN YÜZDE 40'I YIKILDI

Gölbaşı'nda yıkılması gereken binanın yüzde kaçı yıkıldı? Sorusuna ise Vali Hatipoğlu, "Toplam bin 305 bina vardı. Onlar acil ve yıkılacak binalar. buna ağır hasarlı binalar dahil değil. Ve bu bin 305 bina ilk etapta yıkılacak. Bunun bin 500 civarında daha ayrıca ağır hasarlı ve orta hasarlı bina var. Onlarla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor. Yani ilçedeki bina stoğunun yaklaşık olarak yüzde 40'ı tamamen gitti diyebiliriz yani" diye yanıtladı.