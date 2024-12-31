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Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:18 Son Güncelleme: 31.12.2024 22:11

Gölbaşı'nda kayıp gencin cesedi gölde bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde, dün akşamdan beri akıbetinden haber alınamayan Ali K. cesedi bu sabah Gölbaşı Gölü'nde bulundu.

İLKER ŞAHİN İLKER ŞAHİN
Gölbaşı’nda kayıp gencin cesedi gölde bulundu

Dün öğleden sonra otomobil ile evden ayrılan Ali K. akşam eve dönmemesi üzerine ailesi ulaşamayınca endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesinin başvurusu üzerine çalışma başlatan ilçe polis, Ali K. otomobilini Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Gölü kıyısında buldu. Ali K. elbiseleri otomobilde olduğunu belirtti. Kayıp gencin göle girmiş olduğunu düşünerek Adıyaman İl sualtı polislerinden yardım istedi. Çağrı üzerine göle gelen sualtı polisleri yaptığı çalışmada Ali K. cesedine ulaştı. Ambulansla Gölbaşı devlet hastanesine götürülürken, gölde arama çalışmasına son verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Gölbaşı'nda kayıp gencin cesedi gölde bulundu
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