Gölde facia

Adana'da Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, dün saat 10.30 sıralarında, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'ndeki Çatalan Batı Köprüsü'ne kontrolden çıktı. Köprünün demir bariyerlerini aşan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Otomobil, içindeki 4 kişilik aileyle suya gömülürken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi.Ekipler, arama çalışmaları sonunda, otomobile 18 metre derinlikte ulaştı. Ailenin boğulduğu belirlenirken, 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedeni 2.5 saat sonra sudan çıkarıldı.Çalışmaları sürdüren ekipler 4 saat sonra da 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş ve anne Emine Aydoğmuş'un cesetleri, son olarak ise baba Veysel Aydoğmuş'un cansız bedenini sudan çıkardı. Olay yerinde bekleyen yakınları, sinir krizleri geçirirken, cenazeler ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.