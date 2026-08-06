Gölde kaybolan kişi gece boyunca arandı: Sabah cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi İkizgöller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.K., serinlemek amacıyla göle girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra suda gözden kaybolan A.K.'yi göremeyen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıç timleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kayıp şahsın bulunması için hem su altında hem de çevrede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

GECE ARA VERİLDİ, ÇALIŞMALAR SABAH YENİDEN BAŞLADI

Havanın kararması nedeniyle gece saatlerinde arama faaliyetlerine ara verildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte dalgıç ekipleri ve arama kurtarma personeli yeniden gölde çalışma başlattı. Saatler süren titiz arama çalışmalarının ardından A.K.'nin cansız bedenine göl içerisinde ulaşıldı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Sudan çıkarılan A.K.'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer vatandaşları gölet, baraj ve yüzmeye uygun olmayan sularda dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.