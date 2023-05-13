Gölet faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, piknik yapmak için geldikleri Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet etrafında gezintiye çıktı. Göletin üzerindeki köprüde selfie çekinmek isteyen öğrencilerden O.F.A, dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için 3'ü arkadaşı 5 kişi suya atladı. Suya atlayan 5 kişiden O.F.A'nın arkadaşı M.S.K, göletten kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 4 kişi suda kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİ GÖLETTEN ÇIKARILDI

4 kişinin suda kaybolduğu bilgisinin verilmesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi. AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar tarafından lise öğrencisi Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser'in cansız bedenleri göletten çıkarıldı.

CENAZELER YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü. Buradaki otopsi işlemleri tamamlanan Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın'ın cenazeleri Hocalar ilçesine, Yusuf Keser'in cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. Cenazeler yarın toprağa verilecek.