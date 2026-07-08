Gölette erkek cesedi bulundu: Dikkat çeken “Benim sonum geldi” ifadesi!

Olay, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çiftçilikle uğraşan 61 yaşındaki Durmuş Nazalı, Sazak Göleti'nde ölü bulundu.



İddiaya göre Nazalı, olaydan kısa süre önce akrabası da olan Kayabaşı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkavak'ı telefonla arayarak, "Benim sonum geldi." dedi. Sarıkavak'ın sakin olmasını ve yanlış bir şey yapmamasını istediği, sorunun ne olduğunu sorduğu öğrenildi. Nazalı'nın ise bulunduğu göleti söyleyerek jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesini istediği belirtildi.



MUHTARI ARADI, JANDARMAYI VE 112'Yİ ARAMASINI İSTEDİ



Yaklaşık 4 dakika 10 saniye süren telefon görüşmesinin ardından Nazalı'nın telefonu kapatması üzerine Muhtar Hasan Sarıkavak, yüzme bilen bir arkadaşıyla birlikte hızla gölete doğru yola çıktı. Yanlarına araçlarında bulunan bir ipi de alan ikili, gölet kıyısına ulaştıklarında Durmuş Nazalı'ya ait ayakkabı ve cep telefonunu buldu.



EŞYALARINDAN 50 METRE UZAKLIKTA BULUNDU



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede başlatılan arama çalışmalarının ardından Durmuş Nazalı'nın cansız bedeni, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın sonunda eşyalarının bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta gölette bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Nazalı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.