Gölyaka nerede, nereye bağlı? Haritada Düzce nerede, nereye yakın, hangi illere?

Gölyakı nerede, harita'da Düzce'nin konumu hakkında araştırmalar sürüyor. Son dakika Düzce depremi sonrası herkes Düzce nereye yakın sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'dan Ankara'ya kadar birçok ilde deprem şiddetli hissedildi. İşte detaylar...
GÖLYAKA NEREDEDİR?
Gölyaka, Düzce'nin ilçesidir. Efteni Gölü etrafına kurulduğu için, adına Gölyaka denmiştir, etrafı dağlarla çevrilidir. İstanbula 200 km, Ankaraya ise 250 Km mesafededir.
Nüfus'un büyük çoğunluğu tarımdan geçinir. büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, fındık en önemli geçim kaynaklarıdır. Bunun dışında küçük çapta olsa da tekstil fabrikaları da ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır.
DÜZCE NEREDE, HANGİ ŞEHİRLERE YAKIN?
Düzce, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 395.679'dür. Bu nüfusun %68,8i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 2.492 km2'dir. İlde km2'ye 159 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 352'dir.)
Düzce'nin komşu illeri arasında Bolu, Sakarya ve Zonguldak bulunmaktadır.