Gölyaka nerede, nereye bağlı? Haritada Düzce nerede, nereye yakın, hangi illere?

GÖLYAKA NEREDEDİR?

Gölyaka, Düzce'nin ilçesidir. Efteni Gölü etrafına kurulduğu için, adına Gölyaka denmiştir, etrafı dağlarla çevrilidir. İstanbula 200 km, Ankaraya ise 250 Km mesafededir.

Nüfus'un büyük çoğunluğu tarımdan geçinir. büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, fındık en önemli geçim kaynaklarıdır. Bunun dışında küçük çapta olsa da tekstil fabrikaları da ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır.