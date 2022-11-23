Haberler Yaşam Haberleri Gölyaka nerede, nereye bağlı? Haritada Düzce nerede, nereye yakın, hangi illere?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:57 Son Güncelleme: 23.11.2022 11:57

Gölyaka nerede, nereye bağlı? Haritada Düzce nerede, nereye yakın, hangi illere?

Son dakika Düzce depremi yaşandı. Deprem, Eskişehir, Sakarya, Düzce, İstanbul ve Ankara’da hissedildi. Vatandaşlar da Gölyaka nerede, Gölyaka nereye bağlı sorusuna yanıt arıyor. Depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu söylemekte fayda var. Peki, haritada Düzce nereye yakın, nerede? İşte Düzce Gölyaka hakkında detaylar…

Gölyaka nerede, nereye bağlı? Haritada Düzce nerede, nereye yakın, hangi illere?

Gölyakı nerede, harita'da Düzce'nin konumu hakkında araştırmalar sürüyor. Son dakika Düzce depremi sonrası herkes Düzce nereye yakın sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'dan Ankara'ya kadar birçok ilde deprem şiddetli hissedildi. İşte detaylar...

GÖLYAKA NEREDEDİR?

Gölyaka, Düzce'nin ilçesidir. Efteni Gölü etrafına kurulduğu için, adına Gölyaka denmiştir, etrafı dağlarla çevrilidir. İstanbula 200 km, Ankaraya ise 250 Km mesafededir.

Nüfus'un büyük çoğunluğu tarımdan geçinir. büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, fındık en önemli geçim kaynaklarıdır. Bunun dışında küçük çapta olsa da tekstil fabrikaları da ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır.

DÜZCE NEREDE, HANGİ ŞEHİRLERE YAKIN?

Düzce, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 395.679'dür. Bu nüfusun %68,8i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 2.492 km2'dir. İlde km2'ye 159 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 352'dir.)

Düzce'nin komşu illeri arasında Bolu, Sakarya ve Zonguldak bulunmaktadır.

DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23 Kasım Çarşamba saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Gölyaka nerede, nereye bağlı? Haritada Düzce nerede, nereye yakın, hangi illere?
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