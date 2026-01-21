Gonca Köksal Aras’ın ailesine molotoflu saldırıda iddianame hazırlandı: Çocuklara 10 bin TL karşılığında...

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanesi ve dedesine ait eve 1 Eylül 2025'te gece saatlerinde iki çocuk tarafından molotoflu saldırı düzenlenmişti.

Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Yatağan doğumlu Y. D.K. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanında 2 Eylül saat 02.00 sıralarında yakalanırken, 15 yaşındaki Menteşe doğumlu M. C. Ç. babasının evinde saat 04:15'te polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk, "kasten yangın suretiyle mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklandı. Saldırıda kullanılan beş kolonya şişesinin Recai Gülleri Caddesi üzerindeki bir zincir marketten çalındığı belirlendi. Şüphelilerden Y. D.K. ise ifadesinde, saldırının 30 bin TL'ye anlaştıklarını ve 5 bin TL'yi olaydan önce aldıklarını belirtti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen olayın azmettiricisi Orhan Karafoğlu'nun yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. 6 saat içinde banka hareketleri telefon görüşmeleri sosyal medya yazışmaları üzerinden ve şüphelilerin ikrarlarına dayanarak azmettirici şüpheli tespit edildi. 12 saat içinde azmettirici şüpheli hakkında 3 ayrı kırmızı bülten çıkartıldı. Azmettirici ile bağlantısı tespit edilen E.U., 3 Eylül'de İzmir'de yakalanarak Muğla'ya getirildi. E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca yapılan araştırmada olay yerinde keşif yaptığı belirlenen Muğla doğumlu 31 yaşındaki T.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Keşifçi T.K. ifadesinde hedef alınan 2 numaralı daire yerine yanlışlıkla Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı 4 numaralı eve saldırı düzenlendiği belirtti. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli ve 2 suça sürüklenen çocuk hakkında birden fazla kişiyle silahla tehdit, nitelikli mala zarar verme ve tehlikeli maddeleri bulundurma suçlarından Muğla 1. asliye Ceza Mahkemesi'ne tutuklu olarak kamu davası açılmıştı.

Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona molotof attıkları, asıl hedeflerinin Y.E.F. olduğu anlatıldı. İddianamede, İngiltere'de yaşayan O.K.'nın yaklaşık 1 milyon lira alacağı olduğunu öne sürdüğü Y.E.F.'ye ulaşamayınca, Türkiye'deki bağlantılarını kullanarak korkutma amaçlı eylem için E.U. ve T.K. aracılığıyla M.C. Ç. ve Y.D. ile irtibat kurduğuna yer verildi. O.K.'nın molotof atılması işi için çocuklara 10 bin lira teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucu tutarın 20 bin liraya çıktığı, eylem öncesi ise 'masraf' adı altında 5 bin lira gönderildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak istenen Y.E.F.'nin ise olay tarihinde Türkiye'de olmadığı, Interpol üzerinden yapılan araştırmada, Yunanistan'a cezaevinde tutuklu olduğu ve Türkiye'de farklı suçlardan 7 ayrı arama kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İddianamede, O.K., E. U. ve T. K. hakkında 'Mala zarar verme', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçlarından toplamda 3 yıldan 11 yıla kadar M.C.Ç. ile Y.D. için ise 'Kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık' suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.