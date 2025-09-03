Gonca Köksal Aras’ın ailesine molotoflu saldırıda yeni gelişme! Azmettirici ile bağlantısı olan şüpheli yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen olayın azmettiricisinin yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Şüphelilerin saldırıyı 10 bin TL karşılığında gerçekleştireceklerini bildirdikleri, azmettiriciyle toplamda 20 bin TL'ye anlaştıkları ve peşinat olarak 5 bin TL aldıkları ortaya çıktı. Azmettirici O.K. ile bağlantısı tespit edilen şüpheli E.U. İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.U. sorgusu için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta Polis Evi arkasındaki Çardak Apartmanında bulunan dairenin bahçe kısmına 1 Eylül saat 22:15 sularında molotof kokteyli atıldığı ihbarı alındı. Söz konusu bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Dairenin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanesi ve dedesine ait olduğu belirtildi. Siyah giyimli iki şüphelinin evin bahçesine kolonya şişesi içerisinde yanıcı, parlayıcı madde attığı ve yangın çıktığı öğrenildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Saldırgan şüphelileri olduğu iddia edilen 16-17 yaşlarında iki gencin bölgeden kaçarken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Alevler çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞLAR

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. Alınan bilgiye göre, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras saldırının düzenlendiği eve geldi. Saldırganların önceden bölgede keşif yaptıkları, vatandaşlara evi sordukları iddia edildi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah giyen iki kişinin, saldırı için hazırlık yaptıkları ve sonrasında molotofu atarak bölgeden kaçtıkları yer aldı.

EŞYALARI BULUNDU

İki kişinin eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu. Muğla Valisi İdris Akbıyık, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesini etti. 2 Eylül sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Vali Akbıyık, "01.09.2025 günü saat 22:15 sıralarında, Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde Halit ve Mevlüde Kazan'ın (Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın büyükbabası ve babaannesi) ikamet ettiği konuta,yanıcı bir madde atan iki şahıs Emniyet Teşkilatımızın yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Yatağan doğumlu Y.D.K. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanında saat 02.00 sıralarında yakalanırken, 15 yaşındaki Menteşe doğumlu M.C.Ç. babasının evinde saat 04:15'te yakalanarak gözaltına alındı.

TEHDİT ALMADIM, İNGİLTERE BAĞLANTILI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK

Olayın ardından CHP örgütleri ve çok sayıda vatandaş, belediye binası önünde toplanarak saldırıyı kınadı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Gonca Köksal Aras, "Yakın zamanda bir tehdit almadım. Saldırı, yaşlı iki insana yapıldı. Neyse ki canlarına zarar gelmedi. Anneanem ve dedem olaydan bir iki dakika önce balkondan içeri geçmişlerdi. Valimize, Başsavcımıza, Emniyetimize çok teşekkür ederim. İki tane genç yakalandı, 18 yaşından küçükler. Maalesef azmettirenler, şuan burada değiller. İngiltere bağlantılı olduğunu öğrendik konunun. Üzücü olan şey şu; İnternet üzerinden çocuklarla bağlantı kurulduğu söyleniyor. Muğlamızın evlatlarına bu güçler internet üzerinden bir şekilde organize edip yaptırabiliyorlar. Hepimizin evlatları var. Beni bu konu gerçekten çok üzdü. Lütfen evlatlarınıza dikkat edin." dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çocuk, çıkarıldığı mahkemece kasten yangın suretiyle mala zarar verme ve nitelikli hırsızlık suçlarından tutuklandı. Ayrıca saldırıda kullandıkları kolonyaları marketten çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin Recai Gülleri Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketten 5 kolonya çaldıkları tespit edildi.

AZMETTİRİCİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen olayın azmettiricisi O.K.'nın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. 6 saat içinde banka hareketleri telefon görüşmeleri sosyal medya yazışmaları üzerinden ve şüphelilerin ikrarlarına dayanarak azmettirici şüpheli tespit edildi. 12 saat içinde azmettirici şüpheli hakkında 3 ayrı kırmızı bülten çıkartıldı.

20 BİN TL'YE ANLAŞMIŞLAR

Muğla'da şok etkisi yaratan saldırıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şüphelilerin saldırıyı 10 bin TL karşılığında gerçekleştireceklerini bildirdikleri, azmettiriciyle toplamda 20 bin TL'ye anlaştıkları ve peşinat olarak 5 bin TL aldıkları ortaya çıktı. Devam eden soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Buna göre azmettirici O.K. ile bağlantısı tespit edilen şüpheli E.U. İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.U. sorgusu için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.