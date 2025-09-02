Gonca Köksal Aras’ın Ailesinin evine molotoflu saldırı! İki şüpheli yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak Çardak Aparmtanında bulunan dairenin bahçe kısmına molotof kokteyli atıldığı ihbarı alındı. Söz konusu bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Dairenin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanesi ve dedesine ait olduğu belirtildi. 22.15 sularında siyah giyimli iki şüphelinin evin bahçesine yanıcı, parlayıcı madde attığı ve yangın çıktığı öğrenildi.

Saldırgan şüphelileri olduğu iddia edilen 17-18 yaşlarında iki gencin bölgeden kaçarken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Alevler çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞLAR

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. Alınan bilgiye göre, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras saldırının düzenlendiği eve geldi. Saldırganların önceden bölgede keşif yaptıkları iddia edildi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah giyen iki kişinin, saldırı için hazırlık yaptıkları ve sonrasında molotofu atarak bölgeden kaçtıkları yer aldı.

EŞYALARI BULUNDU

İki kişinin eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu. Polis ekiplerinin şahısları yakalama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA: ŞEHRİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI ABLUKAYA ALINDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesini de ziyaret eden Vali Akbıyık, "Şehrin giriş çıkışları dahil olmak üzere polis ve jandarma tüm birimleriyle denetimlerini yapıyor" dedi.

Vali Akbıyık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gonca hanımın ailesinin yaşadığı eve yönelik cam şişe içinde yanıcı madde atıldığı ve çıkan yangın mahalle halkının hızlı müdahalesiyle mal ve can kaybı olmadan söndürüldü. Polis ve Jandarma kuvvetlerimiz eşkallerini tespit etmeye çalıştığımız iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyorlar. En kısa zamanda bu saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız"

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Yatağan doğumlu Y.D.K. ile 15 yaşındaki Menteşe doğumlu M.C.Ç. gözaltına alındı.