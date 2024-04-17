Gönen Çayı’nda çevre katliamı yaşanıyor

Balıkesir'in önemli su kaynaklarından biri olarak Kazdağları'ndan doğup Marmara Denizi'ne ulaşan Gönen Çayı'ndaki kirlilik endişe verici boyuta ulaşmış durumda. Gönen Çayı'nın suladığı tarım arazileri ve beslediği ekosistem üzerinde ciddi tehdit oluşturan bu durumun en büyük sebepleri arasında sanayi atıklarının arıtılmaksızın çaya akıtılması yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların konuya el atarak acil olarak önlemler alması bekleniyor.

24, 25, 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça da Gönen Çayı'nda yaşanan çevre katliamını gündeme taşıyarak açıklamada bulundu. Milletvekili olduğu dönemlerde de konu ile ilgili araştırma önergeleri verdiğini hatırlatan Havutça, "Gönen Çayı, Kazdağları'ndan doğup bütün Balıkesir topraklarını kat ederek Marmara'da Erdek Körfezi'nde denize dökülüyor. Gönen Ovası'na ve Misakça Deltasına, Gönen Çayı hayat veriyor. Deltada flamingolar ve ördek türleri başta olmak üzere onlarca kuş türüne ve balık popülasyonuna hayat veriyor.

Gönen Çayı'nın denize döküldüğü alan adeta bir balık kuluçka merkezi. Gönen ilçesinde bulunan bazı sanayi tesisleri, özellikle resmî tatil günlerinde zehirli atıklarını arıtmadan çaya bırakıyor ve sonuçta çaydaki balıkların ve diğer canlıların toplu ölümüne neden oluyor. Sadece balık ölümleri değil, insan sağlığını ve bütün canlı yaşamını tehdit ediyor. Gönen çayı havzasında 180 bin hektar tarım arazisi Türkiye'nin çeltik ambarı durumunda. Tarım arazileri bu çayın suları ile besleniyor. Ne yazık ki denetimlerin yetersiz kalması sonucunda her yıl bu kısır döngü yaşanıyor. Şu anda çayda adeta balık katliamı yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini, adli makamları acilen bu katliamı durdurmaya ve bu katliama neden olan sorumluların hakkında gerekli takibatın yapılması için göreve davet ediyoruz," dedi.