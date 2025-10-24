Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan doğuştan kalıcı kemik bozukluğu (Mukopolisakkaridoz Tip 4 A) hastalığı bulunan Umutcan ve ablası Elif Kızıl, hayata karşı pozitif bakış açılarıyla çevrelerine de umut oluyor. Aynı hastalıktan bir ağabey ve ablalarını bir de kuzenlerini kaybeden Kızıl kardeşler, buna rağmen yaşamayı çok sevdiklerini söylüyorlar. Kızıl kardeşler sağlıklı bir ablalarının olduğunu belirterek, rahatsızlıklarının genetik olduğunu ifade ediyor.

BOYUN EĞMEDİK

Umutcan Kızıl, "Karalar bağlayacak, hayata küsecek halimiz yok. Bu hastalıkla yaşamayı öğrendik. Allah nefes verdikçe de mutlu olmaya devam edeceğiz. Bu hastalık bize boyun eğdiremez" dedi. Elif ise, "Fiziki engelimiz var ama gönlümüz engelli değil çok şükür. Yaşamayı, hayatta olmayı çok seviyoruz. Hayata küsecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.