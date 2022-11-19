Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle

Gönül Dağı fragmanı izle ekranı üzerinden TRT 1'in fenomen dizisinin yeni bölümünde ne olacağı seyirciler tarafından öğreniliyor. Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizi devam ederken araştırılıyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle ekranı
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer'i bulabilecekler midir?
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Gönül Dağı dizisine Utku Ateş ve Zümre Meğreli, Ulviye Karaca, Halil Balkanlar ve Serkan Kuru dahil oldu. Serkan Kuru, Dönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karekterini oynayacak.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya