Gönül sofrası kuruldu

Paylaşma, birlik ve beraberlik ayı Ramazan'ın ilk gönül sofraları, Kapaklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen prestij cadde çalışmalarıyla baştan sona yenilenen ve modern bir görünüme kavuşan Canbazlar Caddesi'nde kuruldu. Cadde boyunca kurulan gönül sofralarında 5 bin kişi bir araya geldi.

YAZAR HAYATİ İNANÇ SAHNE ALDI

İftar programı sunucu İmran Özaydın'ın ilahi dinletisi ile başladı. Ardından Yazar Hayati İnanç, birbirinden güzel sohbetlerini Kapaklı halkı ile paylaştı. Sohbetin ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Yazar Hayati İnanç'a plaket takdim etti.

RAMAZAN AYINI TEBRİK ETTİ

Ardından bir konuşma yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın hepimize hayırlar getirmesini, birlik beraberliğimizi pekiştirmesini, ilçemize, ülkemize güzellikler, coğrafyamıza barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin" dedi.

"GÖNÜL SOFRALARIMIZI TÜM MAHALLELERİMİZE KURACAĞIZ"

Görevde beş yılı tamamlamak üzere olduklarını belirten Başkan Çetin, "Pandemiye, depreme ve zor koşullara rağmen ilçemize hizmet etmeye gayret ettik. Bir değişim ve gelişimin öncülüğünü yaptık. Birçok hizmeti ve projeyi sizlerle buluşturduk. Bunlardan en belirgini, en güzel örneği olan şu an Canbazlar Caddesinde ilk iftarımızı yapıyoruz. Gönül sofralarımızı Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerimize kuracağız." diye konuştu.

"HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Çetin konuşmasını şöyle noktaladı: Sizlerden aldığımız bu mukaddes görevi layıkıyla taşımaya, sorumluluğu üstümüzde hissederek sizlere hizmet etmeye gayret ettik. Aynı inançla, 'Halka hizmet Hakka hizmettir' anlayışıyla sizlerle beraber olacağız. 81 ilden ilçemizde kardeşçe yaşayan, güzel komşuluk ilişkileri geliştiren sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz kıymetli hemşehrilerimin ve ailelerinizin Ramazan ayını en kalbi duygularımla kutluyorum. Başkan Çetin'in konuşmasının ardından semazen gösterisi ve ney dinletisiyle program devam etti. Akşam ezanının okunmasının ardından caddeyi boydan boya dolduran binlerce vatandaş iftarlarını açtı.