Gönüllerin şampiyonu! ‘Ela’nın mutluluğu bir madalyadan daha değerli’

Abdullah Ilgaz, doğuştan sol kolu engelli olarak dünyaya geldi. Çocukken utandığı için kolunu saklamak için büyük mücadele veren Ilgaz, daha sonra bu engelini sporla aşmayı başardı. Önce ampute futbol oynayan ardından tekvando yapan Ilgaz, üniversitede ise yüksek atlama branşı ile tanıştı.







Ilgaz, bu güne kadar Türkiye Şampiyonlukları ile Grand Prixlerde birincilikler, Avrupa üçüncülüğü, 2022 yılında İslam Oyunları 2'nciliği, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ise erkekler T47 yüksek atlama finalinde 1.98 metrelik atlayışıyla 22 yıllık Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Ilgaz, New Delhi 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama T47 kategorisinde 2.08'lik atlayışıyla Avrupa rekoru kırdı ve müsabakayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.







HER ZAMAN KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE



Konya'da bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Abdullah, Nisan ayında Fas'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Rabat 2026 Grand Prix'inde T47 kategorisinde 1.95 metre ile altın madalyanın sahibi oldu. Abdullah ardından da Mayıs ayında İsviçre'de düzenlenen Nottwil 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix'ine katıldı.







Burada da T47 kategorisinde yüksek ve uzun atlama branşında ilk sırada yer alarak çifte şampiyonluk yaşadı. Abdullah bununla da kalmadı. Geçtiğimiz ay Diyarbakır da düzenlenen Para Atlet Türkiye Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamada Türkiye Şampiyonu olarak çifte altının sahibi oldu.







MADALYASINI ELA'YA HEDİYE ETTİ



Abdullah Ilgaz, geçtiğimiz aylarda Konya'da bir üniversitede söyleşiye katıldı. Söyleşinin ardından Ilgaz'ın yanına Tokgöz ailesi geldi. Aile 6 yaşındaki kızları Ela'nın da kendisi gibi doğuştan sol kolu ampute olarak dünyaya geldiğini anlattı.







Ela ile tanışan ve onunla çok güzel bir iletişim kuran Abdullah, ona bir sonraki yarışta kazanacağı madalyasını hediye edeceğinin sözünü verdi. Abdullah, Ela'ya verdiği sözü tuttu ve İsviçre'de kazandığı altın madalyasını küçük kıza hediye etti. Ilgaz, Ela'nın mutluluğunun bir madalyadan daha değerli olduğunu söyledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!