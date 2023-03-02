Gönüllü doktor ve hastasının deprem bölgesinde duygulandıran buluşması

- "Meslek hayatımızın en zor süreciydi"

Çocuk Acil Uzmanı Dr. Orkun Aydın, büyük bir felaket yaşandığına ve bunun ruhsal tahribatının onarılmasının zaman alacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızda çok metanetli davranan çocuklar da gördük. Ailesini, kardeşini kaybeden ama hepimizden daha metanetli durabilenler vardı. Bunları hiç unutamayacağım. Ben ve birçok meslektaşım için meslek hayatımızın en zor süreciydi. Kimimiz ifade edebiliyoruz kimimiz içimizde yaşıyoruz ama ne olursa olsun onlara destek olarak bu süreci devam ettirmeliyiz. Depremden etkilenen çocuklarımızın uzun süreli rehabilitasyonu çok önemli, hepimiz bu konuda elimizden geleni yapmalıyız."

- Ankara'da takip ettiği hastasıyla acil serviste karşılaştı

Bölgede görev yaparken, "iyi ki buraya geldim" dediği, unutamadığı bir olay da yaşadığını anlatan Aydın, duygularını şöyle dile getirdi:

"Ankara'da takip ettiğim bir hastamla deprem bölgesinde acil serviste karşılaştım. Kahramanmaraşlı bir aile ama kızları 16 yaşındaki Mislina, düzenli olarak Ankara'da hastanemizde tedavi oluyordu. Nöroloji, kardiyoloji ve romatolojide takip edilen bir kızımız, depremden 5-6 ay önce ameliyat edilmişti. Onu Kahramanmaraş'ta acilde gördüğümde, sanki uzun süredir görmediğim bir aile yakınımla karşılaşmış gibi hissettim. Ailesi aslında deprem olmasa Ankara'ya zaten kontrol için gelecekti. Bu kızımızın tedavisi, Ankara'ya nakli için başhekimlerimizle görüştük. Sadece bu kızımız veya başka kronik hastalıkları olan çocuklarımızın durumuna dokunabilmek bile 'iyi ki buradayım' hissiyatını oluşturdu."

- Sağlık çalışanları için günün 20 saati çay demledi

Hastanede sağlık personelinin yanında ailelerin de büyük bir özveriyle hareket ettiğini anlatan Aydın, "Kardeş iki sağlık çalışanımızın babası vardı. Sağlık personeli değildi ama oradaki hastane personeli için günün 20 saati çay demliyordu. Gece 02.00-06.00 arası hastane bahçesinde arabasında uyuyordu, kalan tüm vakitlerde de bizlere çay demliyordu. Buradaki dayanışma gerçekten çok başkaydı, kim varsa orada elinden geleni yapmak için gayret gösterdi." diye konuştu.