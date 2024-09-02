Gönüllü Türk hekimler Kosova’da şifa dağıttı

Kosova'da tedavileri yapılamadığı için yıllardır hastalıkla mücadele eden 22 Kosovalı, gönüllü Türk hekimlerinden oluşan 13 kişilik ekip tarafından yapılan 53 ameliyatla sağlıklarına kavuştu. Kosova Cumhuriyeti'nin daveti üzerine, merkezi Adana'da olan İnterplast Türkiye Derneği tarafından, 20-28 Temmuz tarihleri arasında, başkent Priştine'de, gönüllü bir cerrahi yardım aktivitesi düzenlendi.Aktivitede, İstanbul, Adana, Konya ve Aksaray gibi şehirlerden katılan plastik cerrahi ve anestezi uzmanları ile yardımcı sağlık personeli yer aldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Priştine'ye götürülen 3 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 uzman, 3 doktor araştırma görevlisi ile yardımcı sağlık personelinden oluşan 13 kişilik ekip, 22 hastayı ameliyat programına aldı. Doğuştan dudak damak yarığı, deri ve kemik kanseri, dev yumuşak doku tümörü gibi vakalardan oluşan 22 hasta; 9 günde yapılan 53 ameliyatla sağlığına kavuştu.Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, "Vakalar arasında, kanser olup yıllardır ameliyat edilemeyen, Kosova Cumhuriyeti Devleti tarafından bütçe ayrılarak, yurt dışında operasyon sırasını bekleyen hastalar da bulunuyordu. Çene kemiğini eriten büyüklükte ağız tabanı kanseri olan bir hastayı ameliyat ettik. Tümör çıkarıldıktan sonra, bacaktan damarları ile birlikte hazırlanan, kemik ve deri dokusu, mikrocerrahi teknikle çene bölgesine taşındı ve damarlar mikroskop altında anastomoz edildi. Bu işlem 15 saat sürdü. Kosovalı cerrahlar, böyle bir ameliyatın bu coğrafyada ilk defa yapıldığını söylediler. Başta çocuklar olmak üzere yıllardır hastalıkla mücadele eden kişileri sağlıklarına kavuşturduğumuz için, hem mutlu hem de gururluyuz" ifadelerini kullandı.