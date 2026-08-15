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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Gönüllüler, engelliler için seslendiriyor

AA
Gönüllüler, engelliler için seslendiriyor
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İstanbul'daki Rami Kütüphanesi Engelsiz Bilgi Merkezi Görme Engelliler Birimi, görme engelli bireylerin bilgiye eşit ve bağımsız ulaşımına katkı sağlıyor. Stüdyo standartlarında ve ses izolasyonlu iki ses kabininde gönüllüler tarafından kitaplar seslendiriliyor. Deneme metninin ardından telaffuz, akıcılık, vurgu ve ses tonu açısından değerlendirilen gönüllüler, uygun bulunmaları halinde kayıt sürecine başlıyor. Tamamlanan kayıtlar, editoryal denetimden geçirilerek Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık sistemine aktarılıyor ve Türkiye genelinde erişime açılıyor. Gönüllü okuyucu Müjgan Karamete, kitap seslendirmenin "inanılmaz bir gönül huzuru" verdiğini belirterek, "Kitap okuyarak onların gören gözleri oluyoruz" dedi.
#İSTANBUL

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Gönüllüler, engelliler için seslendiriyor
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