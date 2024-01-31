Google Arama Geçmişi Silme – Telefondan Google’da Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Google arama geçmişi silmek için bilgisayar ya da telefon üzerinden yapılan işlemler zaman içerisinde teknolojinin güncellenmesiyle değişebilmektedir. Bundan seneler önce kullanılan arama geçmişi temizleme yöntemi ile bugünkü yöntem arasında önemli farklılıklar vardır. Bu nedenle Google arama geçmişi silme konusunda telefondan Google'da arama geçmişi nasıl temizlenir bilgisi, doğru kaynaklardan bakarak yeniden öğrenilmelidir.

Google Arama Geçmişi Silme

Google arama geçmişini silmek, kullanıcıların Google hesabıyla daha önceden yapmış olduğu aramaların temizlenmesi için son derece önemli bir haktır. Kişiler gizliliklerini koruyabilmek, kişisel bilgilerini güvende tutabilmek ve geçmişteki arama aktivitelerini silmek için bundan yararlanabilirler.

Bilgisayar'da Google arama geçmişini silmek için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Bilgisayardan Chrome uygulaması açılmalıdır. Sağ üstte yer alan "diğer" simgesine tıklanmalıdır. Diğer simgesi üç nokta üst üste olacak şekilde görünür. Daha sonra gelecek tablodan geçmiş sekmesine tıklamak gerekir. Ardından "tarama verilerini temizle" butonuna tıklanmalıdır. Arama geçmişinin tam olarak ne kadarının silinmek istendiği işaretlendikten sonra silme işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca her şeyi silmek için tüm zamanlar butonu da işaretlenebilir.

Telefondan Google'da Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Telefon üzerinden Google arama geçmişini silmek de benzer işlemleri tekrarlamak üzerine kuruludur.