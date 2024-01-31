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Giriş Tarihi: 31.1.2024 09:49 Son Güncelleme: 31.1.2024 09:49

Google Smart Lock Kapatma - Google Smart Lock Nedir, Nasıl Kapatılır?

Google tarafından sunulan ve son derece faydalı bir özellik olarak bilinen Google Smart Lock, şifrelerinizi aklınızda tutmanıza gerek kalmadan onları koruyor. Yine de bazı kullanıcılar Google Smart Lock özelliğini kapatmak isteyebilir. Bunun temel sebebi, hesabın ele geçirilme endişesidir. Bu nedenle Google Smart Lock nedir, nasıl kapatılır, Google Smart Lock kapatma işlemi nasıl yapılır gibi soruların yanıtı önem kazanır.

Google Smart Lock Kapatma - Google Smart Lock Nedir, Nasıl Kapatılır?

Google Smart Lock özelliği ile şifrelerinizi hatırlamak zorunda kalmadan kolayca kaydedebilirsiniz. Bu sayede bilgisayarınıza ya da telefonunuza erişim sağlayarak kayıtlı şifreleri görebilirsiniz. Yine de cihaz başkalarıyla paylaşıldığında ciddi sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle Google Smart Lock nedir, nasıl kapatılır, Google Smart Lock kapatma işlemleri nasıl gerçekleştirilir soruları sıklıkla gündeme gelir.

Google Smart Lock Nedir?

Google Smart Lock, Google tarafından sağlanan ve şifrelerin cihaza kaydedilmesini sağlayan bir özelliktir. Ayrıca Google Smart Lock özelliği ile cihazın kilidi, güvenli görülen bölgelerde açık tutulabilir. Güvenilir yerlere ise kişi kendisi karar verebilir. Sık şifre unutanlar için ideal bir özellik olsa da bazı kullanıcılar için endişe verici olabilir.

Google Smart Lock Nasıl Kapatılır?

Google Smart Lock kapatma işlemi bilgisayar ve Android telefonda farklılık gösterir.

Google Chrome Üzerinden Google Smart Lock Kapatma Nasıl Yapılır?

Chrome tarayıcı üzerinden Google Smart Lock özelliğini kolaylıkla kapatmak mümkündür. Bunun için öncelikli olarak Chrome'u çalıştırmak gerekir. Ardından ise tarayıcısının ayarlar kısmına göz atılmalıdır. Google Smart Lock özelliğini kapatmak için izlenecek işlem adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sağ üst kısımda yer alan üç noktaya basılarak menü açılır. Menü üzerinden "Ayarlar" seçeneği seçilerek tarayıcının özelliklerine erişim sağlanır.
  • Ayarlar kısmında sol tarafta bulunan seçeneklerden "Otomatik Doldurma" seçeneği tıklanır. Ekranda çıkan seçeneklerden "Şifreler" seçilir.
  • Şifreler için ek özellikler alanında "Şifreyi Kaydetmeyi Öner / Otomatik Oturum Aç" seçenekleri bulunur. Bu seçenekler devre dışı bırakıldığında Google Smart Lock özelliği kapatılmış olacaktır.

Android'de Google Smart Lock Kapatma Nasıl Yapılır?

Google Smart Lock özelliği, cihazlar arasında şifre paylaşımı yapmak için de oldukça faydalı. Örneğin bilgisayardan Chrome ile şifre kaydedildiğinde, Android cihazda da bu şifreye ulaşmak mümkündür. Bu nedenle eğer Android cihaz üzerinde Google Smart Lock özelliği kapatılmak isteniyor ise aşağıdaki adımları izlemek yeterli olacaktır:

  • Android cihazdan "Ayarlar" kısmına girilir. Ardından "Kilit Ekranı" seçeneği seçilir.
  • Kilit ekranı bölümünde yer alan "Smart Lock" burada görünecektir. Seçeneğe tıklandığı zaman cihaz, kullanılan şifrenin ya da ekran kilidi deseninin girilmesini isteyecektir.
  • Geçerli şifre ya da ekran kilidi deseni girildikten sonra Google Smart Lock özelliği hakkında bilgilendirici mesaj gelecektir. Bu mesaj onaylandıktan sonra Smart Lock ayarları açılır.
  • "Üzerinizde olduğunu algılama" seçeneği devre dışı bırakılmalıdır.
  • "Güvenilen yerler" seçeneği devre dışı bırakılmalıdır.
  • En son adımda ise "Güvenilen cihazlar" seçeneğinde yer alan cihazlar kaldırılmalıdır.

Bahsi geçen özellikler kapatıldığında, Google Smart Lock özelliği devre dışı kalmış olacaktır.

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Google Smart Lock Kapatma - Google Smart Lock Nedir, Nasıl Kapatılır?
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