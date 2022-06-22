G.O.R.A. açılımı nedir, nerede ve ne zaman çekildi? G.O.R.A. filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

G.O.R.A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Konusu uzayda geçen G.O.R.A filminin ilk bölümleri çarşı ve Arif'in yaşadığı, çalıştığı yer olarak Antalya'da çekildi. Filmin büyük bir bölümünü kapsayan Uzay sahneleri için ise Antalya'da farklı platolar ve setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında Gora filmi için oluşturuldu.

G.O.R.A. 'nın normalde herhangi bir açılımı bulunmamaktadır. Cem Yılmaz geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamasında GORA'nın bir anlamı olmadığını, insanlar açılımı ne diye merak edip sormaları için aralarına nokta koyduğunu söylemişti. Ayrıca Slovence dilinde Gora 'Dağ' anlamına gelmektedir.