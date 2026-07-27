Cinayeti görünce katledildiler

Adana'nın Çukurova ilçesinde vatandaşların araçlarıyla manzara izlemek üzere gittiği Rüzgârlı Tepe mevkisinde 1'i kadın 3 kişi öldürüldü. İddiaya göre Osman A. (28), önce tartıştığı sevgilisi 44 yaşındaki Semra Yılmaz'ı, daha sonra da cinayete tanık oldukları için Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'i (28) silahla öldürdü. Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde önceki gece otomobille seyir tepesine giden Osman A. ile Semra Yılmaz arasında tartışma çıktı. Osman A., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip kaçmaya çalışan kadına kurşun yağdırdı. Bu sırada Osman A., olayı gören ve başka bir otomobilin içinde bulunan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'e yöneldi. Arkasında görgü tanığı bırakmak istemeyen şüpheli, iki kişiyi de otomobilin içinde öldürdükten sonra otomobiline binip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kişinin öldüğünü tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin yaptığı çalışmada olayı Osman A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Zanlı, Yüreğir ilçesinde suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına alındı.

GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Semra Yılmaz'ı kendisini rahatsız ettiği, evinin önüne taşkınlık çıkardığı öne sürüen zanlıyı uzaklaştırmak için birlikte Rüzgarlı Tepe mevkisine gittiği öğrenildi. İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör