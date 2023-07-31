Haberler Yaşam Haberleri Göreme Açık Hava Müzesi Nerede? Göreme Açık Hava Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 31.7.2023 09:05 Son Güncelleme: 31.7.2023 09:05

Göreme Açık Hava Müzesi Nerede? Göreme Açık Hava Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Göreme Açık Hava Müzesi nerede, isminden de anlaşılacağı üzere Nevşehir Göreme’de bulunmaktadır. Nevşehir’de yer alan bu kültür mirası oldukça ilgi görmektedir. Göreme’nin 2 km doğusunda yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'ne nasıl gidilir, bakacak olduğumuzda hususi araç ya da toplu taşıma aracı ile gidilebilmektedir. Peki, turizm bölgesi olduğu için Göreme Açık Hava Müzesi giriş ücreti ne kadar olduğuna baktığımızda Göreme Açık Hava Müzesi'ne giriş ücreti 300 TL olarak belirlenmiştir. Müze kart geçiyor mu da ise müze kart geçmektedir.

Göreme Açık Hava Müzesi Nerede? Göreme Açık Hava Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Göreme Açık Hava Müzesi nerede, bizi kültürel zenginliği bol olan Nevşehir'e götürecektir. Göreme açık hava müzesi her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Göz doldurucu zenginliği ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Göreme açık hava müzesi giriş ücreti ne kadar, ziyaretçiler için 300 TLolarak belirlenmiştir. Giriş ücretinin 300 TL olarak belirlenmesinin yanında müze kart geçiyor mu, baktığımızda ise her müzede geçerli olan müze kart burada da geçerlidir. Ulaşım konusu bağlamında ise Göreme Açık Hava Müzesi'ne nasıl gidilir konusunda hususi araç ya da otobüsl ile gidilebilmektedir.

Göreme Açık Hava Müzesi

Türkiye'nin ve dünyanın en gözde yerlerinden biri olan göreme açık hava müzesi, 1985 yılından itibaren doğal ve kültürel miras olarak UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin ve Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında yer alan göreme açık hava müzesi yılda yaklaşıl olarak 1 milyon ziyaretçiye yakın ziyaretçi çekmektedir. En fazla ziyaret edilen altıncı müze ya da ören yeri olarak geçmektedir.

Göreme açık hava müzesinde yer alan kültürel miraslar arasında MS 4. ve 13.yy'lar arasında yapılan burada kaya blokları içine oyulan şapeller, yemekhaneler, kiliseler ve oturma mekânları gibi yerler vardır. Döneminde yerleşime yoğun bir şekilde ev sahipliği yapmış kaya yapılı bir yerleşim yeridir. Göreme açık hava müzesindeki kiliselerin en özgün özelliği, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kullanılan geometrik süslemelerin ortaya çıkmasıdır. Daha sonraki zamanlarda da freskler ve Hz. İsa'nın hayatından sahneler yer almaktadır.

Göreme Açık Hava Müzesi Nerede?

Nevşehir'de yer alan göreme açık hava müzesi, Nevşehir'e 13 km uzaklıkta olan göreme kasabasının 2km doğusunda yer almaktadır. Kaya yerleşim yeri olan göreme açık hava müzesi her yıl yaklaşık olarak 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Göreme Açık Hava Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Göreme açık hava müzesi için tam adres olarak: Müze Yolu, Göreme/ Nevşehir olarak verilmektedir.

Açık adres olarak tarif edecek olursak: Nevşehir'e 10 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ulaşım için ise Nevşeir-Üçhisar yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz. Merkezi kentlere uzaklık olarak ise Ankara'ya 305 km uzaklıkta, İstanbul'a 750 km uzaklıkta, İzmir'e 780 km uzaklıktadır. İstanbul'dan ulaşacak olan ziyaretçiler havayolu ile de gidebilirler. Buradan sonra Nevşehir Kapadokya Havaalanı'na gelip 30 km'lik karayolu yolculuğundan sonra Göreme'ye ulaşabilir.

Göreme Açık Hava Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar? Müze Kart Geçiyor mu?

Giriş Ücreti: 300 TL olarak belirlenmiştir. Müze kart geçerlidir. Öğretmenlere de ücretsizdir.

Göreme Açık Hava Müzesi Açılış Ve Kapanış Saatleri

  • Yaz dönemlerinde saat sabah 08.00'de açılan göreme açık hava müzesi, 19,00'de kapanmaktadır.
  • Kışın ise saat sabah 08.00'de açılan göreme açık hava müzesi, kapanmış saati olarak 17.00'de kapanmaktadır.
  • Kapalı günü bulunmamaktadır. Her gün açıktır.
  • Gişe kapanış saati ise 16.15'tir.

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Göreme Açık Hava Müzesi Nerede? Göreme Açık Hava Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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