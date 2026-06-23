Görenler gözlerine inanamıyor! Toprak yerine hindistan cevizi kabuğunda çilek yetiştirdiler

"TALEP YOĞUN"

Tarıma başlama serüvenlerini anlatan Cengiz Çelebi, İstanbul'un stresinden kurtulmak ve insanları mutlu etmek amacıyla bu yola çıktıklarını belirtti. Çelebi, "Çilek serası kurmaya karar verdik. İnsanlar buraya gelsin, aileleriyle birlikte çilekleri dalından toplayıp mutlu olsunlar istedik. Amacımız buydu. Çok şükür amacımıza ulaştık. Herkes geliyor, kendisi topluyor ve buradan mutlu olarak ayrılıyor. Bizim tek sıkıntımız talepleri karşılayamıyoruz. Talep çok fazla, arayan, gelmek isteyen çok kişi var. Ancak yerimiz küçük olduğu için kısıtlanıyor. Örneğin 5 kilo çilek isteyen oluyor ancak biz 'herkes yiyebilsin, organik çileğin nasıl olduğunu görsün' diyerek 1'er kilo almalarını veya tadımlık almalarını rica ediyoruz. Pazardan alınan çileğin ömrü 2 gün olurken, burada yetişen çileğin ömrü 7 gün. Bunları insanların yerinde görmesini istiyoruz" dedi.

Çelebi, çilek yetiştirmenin kendileri için bir tatil ve dinlenme aracı haline geldiğini, insanların mutluluğunun kendilerini de motive ettiğini sözlerine ekledi.