Görev başında hayatını kaybeden itfaiye eri Ömer Kaplan toprağa verildi

Nusaybin'in Suriye sınırına yakın Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri Ömer Kaplan, manevra yapan itfaiye aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaplan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaplan için bugün Nusaybin'deki Zeynel Abidin Camii'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Kaplan'ın naaşı, Zeynel Abidin Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Kaplan'ın babası Mehmet Kaplan ve ailesi, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.