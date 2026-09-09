Görev başında şehit olan polise veda

Elazığ
'ın Palu ilçesinde görev yaparken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mert Ozan Şindi (32) için Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü, meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende konuşan yetkililer, "Mesleğini layıkıyla yerine getiren, başarı belgeleriyle dolu bir kariyere sahip olan Mert Ozan Şindi'yi asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Dua ve gözyaşları arasında gerçekleştirilen törenin ardından polis memuru Şindi'nin naaşı, memleketi İstanbul
'a gönderilmek üzere uğurlandı.