Haberler Yaşam Haberleri Görev başında şehit olan polise veda
Giriş Tarihi: 9.09.2026

Görev başında şehit olan polise veda

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Görev başında şehit olan polise veda
  • ABONE OL
Elazığ'ın Palu ilçesinde görev yaparken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mert Ozan Şindi (32) için Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü, meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende konuşan yetkililer, "Mesleğini layıkıyla yerine getiren, başarı belgeleriyle dolu bir kariyere sahip olan Mert Ozan Şindi'yi asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Dua ve gözyaşları arasında gerçekleştirilen törenin ardından polis memuru Şindi'nin naaşı, memleketi İstanbul'a gönderilmek üzere uğurlandı.
#ELAZIĞ #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Görev başında şehit olan polise veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA