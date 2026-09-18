Görev başındaki polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görev başında trafik kazasına müdahale eden polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya otomobiliyle çarparak şehit olmasına neden olan sürücü Ö.F.Ü. tutuklandı.

KAZA YERİNDE İKİNCİ FACİA

Kaza, 17 Eylül günü saat 21.50 sıralarında Bahşılı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başka bir trafik kazası nedeniyle bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sarıyalçınkaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak genç polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ö.F.Ü., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ö.F.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya için Kırıkkale Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sarıyalçınkaya'nın cenazesinin, törenin ardından eşinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör