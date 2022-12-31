Haberler Yaşam Haberleri Görev dönüşü kaza yapan komiser şehit oldu
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:12 Son Güncelleme: 31.12.2022 11:50

Görev dönüşü kaza yapan komiser şehit oldu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar, Bodrum'dan Menteşe ilçesine görev dönüşü sırasında geçirdiği kaza sonucu görev şehidi oldu.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Görev dönüşü kaza yapan komiser şehit oldu

Milas-Yatağan karayolu üzerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Üstün idaresindeki otomobil yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar olay yerinde görev şehidi oldu. Araç sürücüsü Komiser Yunus Üstün Milas Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yunus Üstün'ün bilincinin açık oluğu öğrenildi. Görev şehidi Ekrem Uyar için Muğla il Emniyet Müdürlüğü binası önünde uğurlama töreni düzenlenecek. Tören sonrası görev şehidi Komiser Uyar toprağa verilmek üzere memleketi Aydın Çine ilçesine uğurlanacak.

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Görev dönüşü kaza yapan komiser şehit oldu
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